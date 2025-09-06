رونالدو وفيلكس يتألقان في فوز كبير للبرتغال 5-صفر على أرمينيا

سجل كريستيانو رونالدو وجواو فيلكس ثنائية لكل منهما في انتصار كبير للبرتغال 5-صفر على مضيفتها أرمينيا اليوم السبت في بداية مثالية لفريق المدرب جوزيه مارتينيز بتصفيات كأس العالم 2026.

ولم يواجه حامل لقب دوري الأمم الأوروبية صعوبة في تحييد التهديد الهجومي المحدود لأرمينيا وبعد الهدف الرابع لجأت البرتغال إلى تدوير اللاعبين الأساسيين بعدما حققت بداية رائعة في مستهل مشوارها بالمجموعة السادسة.

استغرق الأمر عشر دقائق قبل أن يتقدم الفريق الزائر حين أرسل جواو كانسيلو عرضية متقنة على رأس فيلكس الذي لم يواجه صعوبة كبيرة في كسر الجمود.

وضاعف رونالدو النتيجة بعد 21 دقيقة، مؤكدا هيمنة البرتغال إذ تجاوز رقيبه ليقابل عرضية ويضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة محرزا هدفه الدولي رقم 139.

واستمر التفوق البرتغالي الساحق ليضيف كانسيلو الهدف الثالث من تمريرة فيلكس في الدقيقة 32.

وبعد دقيقة واحدة فقط من بداية الشوط الثاني، تألق رونالدو بتسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك وأخفق حارس أرمينيا في التصدي لها.

وبعد الهدف الرابع الذي أكد سيطرة البرتغال، بدأ الفريق الزائر اللعب بحرية أكبر، مفضلا الشكل الجمالي على دقة إنهاء الهجمات باحثا عن طرق مبتكرة لخلق المزيد من الفرص.

وبعد مرور ساعة، مزج فيلكس بين الحظ والبراعة حين اندفع داخل منطقة الجزاء ليقابل كرة مرتدة من تسديدة بدت وكأنها تفلت منه، ليضعها في الشباك بكعبه وليمنح البرتغال الهدف الخامس.

وضغطت البرتغال لتسجيل الهدف السادس في الدقائق الأخيرة، لكن حارس أرمينيا تصدى لكرتين رائعتين قبل أن يطلق الحكم صفارة النهاية.