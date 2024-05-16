رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا للعام الثاني على التوالي

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي قائمة مجلة فوربس لأعلى الرياضيين دخلا في العالم للمرة الرابعة في مسيرته، بينما تقدم لاعب الجولف الإسباني جون رام إلى المركز الثاني بعد انتقاله المثير إلى بطولة (ليف جولف) المدعومة من السعودية.

وأصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم بعد انتقاله إلى النصر، وقدرت فوربس أن دخل البرتغالي (39 عاما) الإجمالي كان في حدود 260 مليون دولار، وهو أعلى أجر على الإطلاق للاعب كرة قدم.

وبلغ دخله من اللعب 200 مليون دولار بينما بلغت أرباحه خارج الملعب 60 مليون دولار بفضل صفقات رعاية حيث تستفيد العلامات التجارية من متابعيه على تطبيق إنستجرام البالغ عددهم 629 مليون متابع.

وانتقل رام، الفائز ببطولتين كبيرتين في الجولف، إلى بطولة (ليف جولف) في ديسمبر كانون الأول الماضي في صفقة كبرى أدت إلى صدمة في أوساط الرياضة بالكامل، بعدما قدرت تقارير إعلامية أن المصنف الخامس على العالم حاليا حصل فيها على 300 مليون دولار على الأقل.

وبعيدا عن ذلك المبلغ، فإن رام حصل على 218 مليون دولار وانضم إلى رونالدو في كونهما الثنائي الرياضي الوحيد الذي يتجاوز أجره 200 مليون دولار.

وجاء ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات في المركز الثالث، بعد ان انتقل إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي في صفقة مربحة ساعدت الأرجنتيني الفائز بكأس العالم على جمع 135 مليون دولار.

وبلغ دخل ميسي (36 عاما) من اللعب 65 مليون دولار، لكن دخله خارج الملعب بلغ 70 مليون دولار بفضل صفقات مع رعاة كبار أمثال أديداس وأبل.

ويأتي ليبرون جيمس لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين رابعا بدخل بلغ 128.2 مليون دولار، وعلى الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 39 عاما، وهو أول لاعب في الدوري الأمريكي يسجل 40 ألف نقطة في مسيرته، يقترب من نهاية مسيرته إلا أنه من المقرر أن يحصل على فرصة أخيرة في الأولمبياد.

وأكمل يانيس أنتيتوكومبو زميل جيمس في دوري السلة الأمريكي ولاعب ميلووكي باكس الخمسة الأوائل (111 مليون دولار)، بينما تراجع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا لكرة القدم إلى المركز السادس (110 ملايين دولار).