رويترز: شركة "سي.في.سي" هي المرشحة الوحيدة لشراء حقوق الدوري الألماني

أفاد مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، أن شركة (سي.في.سي) كابيتال بارتنرز، ستكون على الأرجح المرشح الوحيد المتبقي للشراكة في الحقوق الإعلامية للدوري الألماني لكرة القدم وذلك في الوقت الذي تدرس فيه شركة بلاكستون الأمريكية للاستثمار الانسحاب.

وقال أحد المصدرين، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن من الأسباب الرئيسية للانسحاب هو تهديد بعض مسؤولي الأندية بمزيد من المماطلة في العملية، وقد رفضت بلاكستون وسي.في.سي التعليق على الأمر.

وكان آخر المتقدمين بالعروض يتنافسون على حصة تصل إلى ثمانية في المئة من شركة فرعية تابعة لرابطة أندية كرة القدم الألمانية تمتلك الحقوق الإعلامية للدوري المحلي. ولم تستجب الرابطة على الفور لطلب للتعليق.

وقالت المصادر إن سي.في.سي وبلاكستون عرضتا مؤخرا نحو مليار يورو (1.07 مليار دولار) نظير الحصول على تلك الحصة من الحقوق، في عملية شملت أيضا في وقت سابق شركة الأسهم الخاصة السويدية “ئي كيو تي”.

لكن الأندية أبدت تخوفها من تضارب المصالح المحتمل لشركة سي.في.سي، نظرا لأن لديها بالفعل استثمارات مشابهة في كرة القدم في فرنسا وإسبانيا، حسب ما ذكرته تقارير صحفية.

ومن المفترض اتخاذ قرار قبل نهاية مارس آذار المقبل، لكن الجماهير كشفت عن رأيها في القضية عبر حالات تعطيل متكررة لمباريات الدوري الألماني في الأسابيع الأخيرة وذلك بإبداء الاحتجاجات على دخول أي مستثمر مالي.

وطالب كلاوس فوجت رئيس نادي شتوتجارت بإجراء تصويت جديد بين الأندية 36 المشاركة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بعد الشكوك التي أثيرت حول نتيجة التصويت الأول.

وبتصويت 24 ناديا بالموافقة، كانت الرابطة قد حظيت بأغلبية الثلثين المطلوبة، وقال أحد المصادر “إنه وضع فوضوي”.

وكانت بلومبرج أول من كشف عن تغير موقف بلاكستون اليوم الثلاثاء.