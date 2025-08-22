رويز يقود سان جيرمان للفوز 1-صفر على أنجيه في الدوري

نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان يحتفل بعد انتهاء مباراة ذهاب نصف النهائي أمام أرسنال - ملعب الإمارات، لندن، بريطانيا - 29 أبريل/نيسان 2025. رويترز

فاز باريس سان جيرمان 1-صفر على أنجيه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة بفضل هدف فابيان رويز في الشوط الثاني الذي أنقذ حامل اللقب في أمسية محبطة أهدر فيها عثمان ديمبلي ركلة جزاء.

وهيمن سان جيرمان بشكل كامل على الشوط الأول، لكن فرصته الحقيقية الوحيدة جاءت من ركلة جزاء سددها ديمبلي فوق العارضة، وبدا الفريق وكأنه يعاني لاستعادة بريقه الذي أظهره الموسم الماضي.

وجاء الهدف بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عندما سدد رويز كرة منخفضة في الزاوية ليحقق الفريق العلامة الكاملة بعد فوزه في الجولة الافتتاحية 1-صفر على نانت.

وكان لويس إنريكي مدرب سان جيرمان قد حذر أن الفريق يحتاج بضع مباريات ليستعيد إيقاعه، في ظل ضيق وقت الاستعداد للموسم بعد الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية في يوليو تموز الماضي.