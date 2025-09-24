ريال بيتيس يتعادل مع فورست 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الأوروبي

حقق نوتنجهام فورست عودته التي طال انتظارها للمنافسات الأوروبية بتعادل صعب 2-2 مع مضيفه ريال بيتيس في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء حيث تم سجل إيجور جيسوس هدفين سريعين قبل أن يتعادل أنتوني في الدقائق الأخيرة من المباراة لينقذ نقطة لأصحاب الأرض.

وبدأت عودة فورست إلى إحدى المسابقات الأوروبية الكبرى لأول مرة منذ مارس آذار 1996 بطريقة خاطئة، حيث تقدم بيتيس بهدف في الدقيقة 15 عندما أطلق سيدريك باكامبو تسديدة قوية في الشباك.

ورد بطل كأس أوروبا مرتين بسرعة حيث أدرك إيجور جيسوس التعادل من مسافة قريبة في غضون دقيقتين ثم سجل برأسه مرة أخرى في الدقيقة 23 ليكمل الثنائية ويدفع فورست للتقدم قبل الاستراحة.

وجاء الشوط الثاني متكافئا، حيث سعى الفريقان لحسم النتيجة. وسيطر بيتيس تدريجيا على مجريات اللعب مع مرور الوقت، وتلقى المكافأة أخيرا قبل خمس دقائق من النهاية، عندما حول أنتوني تمريرة عرضية متقنة من مارك روكا نحو الشباك ليضمن تقاسم النقاط.