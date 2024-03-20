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ريال مدريد: عملية "تيبو كورتوا" تكلّلت بالنجاح

منذ 5 دقائق
تيبو كورتوا

تيبو كورتوا

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‬أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، أن الحارس تيبو كورتوا خضع لجراحة ناجحة بعد إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى خلال التدريبات.

وسيغيب الدولي البلجيكي عن الملاعب لعدة أسابيع بعد تعرضه للإصابة أمس الثلاثاء.

وقال ريال في بيان “سيبدأ كورتوا عملية التعافي في الأيام المقبلة”.

وكان من المتوقع أن يعود كورتوا (31 عاما) للمشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى تعرض لها في أغسطس آب الماضي.

وخاض كورتوا 31 مباراة في الدوري مع ريال مدريد الموسم الماضي لكنه لم يلعب بعد مع ناديه هذا الموسم.

ويستضيف ريال، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن غريمه برشلونة، نادي أتليتيك بيلباو في 31 مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

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