الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريال مدريد يؤكد مشاركته في كأس العالم للأندية 2024-2025

منذ 43 دقيقة
كارلو أنشيلوتي‭‭ ‬‬مدرب ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي‭‭ ‬‬مدرب ريال مدريد

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيشارك في كأس العالم للأندية العام المقبل بعد ساعات من إعلان المدرب كارلو انشيلوتي أن الفريق لن يشارك في البطولة بداعي أن الاتحاد الدولي (الفيفا) قلل العائد المالي الذي سيحصل عليه بطل أوروبا 15 مرة.

وأضاف بطل الدوري الإسباني في بيان على موقعه على الانترنت “يعلن النادي أنه لم يكن هناك أي شك في أي وقت مضى بشأن مشاركتنا في كأس العالم للأندية (في نسختها) الجديدة التي سينظمها الفيفا في موسم 2024-2025 المقبل.

“وبالتالي سيشارك نادينا كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية.

“نحن فخورون ومتحمسون للمشاركة فيها وسنلهم الملايين من مشجعينا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى بلقب آخر”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

العداء الجاميكي المعتزل يوسين بولت
خلال مباراة كرة قدم خيرية.. بولت يتعرض لتمزق في وتر العرقوب
كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
أنشيلوتي: ريال مدريد لن يشارك في كأس العالم للأندية
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
"باخ": الاضطرابات السياسية في فرنسا لن تؤثر على أولمبياد باريس

الأكثر قراءة

عناصر من الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في بيروت
حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة
عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف مراكز النزوح في مخيم النصيرات
غزة تحت النار
كيف تمت عملية تحرير الأسرى الإسرائيليين؟
حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية
تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.. هل تفجر الأزمة الحرب القادمة؟