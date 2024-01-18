ريال مدريد يتجرع هزيمة قاسية أمام أتليتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا

هز أنطوان جريزمان ورودريجو ريكيلمي الشباك في الوقت الإضافي ليقودا أتليتيكو مدريد للفوز 4-2 على غريمه المحلي ريال مدريد والتأهل إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم (الخميس 18-1-2024).

وافتتح صامويل لينو جناح أتليتيكو مدريد التسجيل لصاحب الضيافة من هجمة مرتدة في الدقيقة 39، لكن حارس مرماه يان أوبلاك ارتكب خطأ في محاولة إبعاد ركلة حرة لعبها لوكا مودريتش ليحول الكرة إلى شباكه عن طريق الخطأ قبل نهاية الشوط الأول.

واستعاد أتليتيكو مدريد التقدم في الدقيقة 57 بفضل ألفارو موراتا الذي استغل كرة أخفق الدفاع في إبعادها، لكن خوسيلو أدرك التعادل بضربة رأس قرب النهاية ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي.

وسجل جريزمان هدفا في الدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي من تسديدة رائعة من مسافة قريبة قبل أن يحسم ريكيلمي الفوز في الدقيقة الأخيرة بلمسة متقنة.