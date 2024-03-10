ريال مدريد يحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني

أحكم ريال مدريد قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 4-صفر على ضيفه المتعثر سيلتا فيجو اليوم الأحد 10آذار/مارس الجاري، بفضل هدفي فينيسيوس جونيور وأردا جولر إضافة إلى هدفين سجلهما كارلوس دومينيجيز وحارس المرمى فيسنتي جايتا عن طريق الخطأ في مرماهما.

وتصدى حارس المرمى جايتا لعدة فرص ليحرم ريال من ترجمة تفوقه في بداية الشوط الأول إلى أهداف، لكن فينيسيوس نجح في هز الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 21، محرزا هدفه العاشر هذا الموسم.

وضاعف ريال مدريد تقدمه في الدقيقة 79 عندما لعب روديجير ضربة رأس هائلة من ركلة ركنية من لوكا مودريتش سجلها جايتا في مرماه.

وفي الدقيقة 88، لعب فينيسيوس عرضية حولها المدافع دومينيجيز إلى داخل مرماه عن طريق الخطأ. واختتم البديل جولر التسجيل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل ريال صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة بفارق سبع نقاط أمام جيرونا ثاني الترتيب الذي فاز 2-صفر على أوساسونا أمس السبت. ويأتي سيلتا فيجو بقيادة مدربه رافا بنيتز في المركز 17 في الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.