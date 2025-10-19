ريال مدريد يخطط "للطعن" في قلب برشلونة.. خطة تستهدف النجم الشاب يامال!

كشفت تقارير صحفية، يوم الأحد، عن خطة ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، المقرر يوم الأحد المقبل. ووفقاً لموقع “ديفينسا سنترال” الإسباني، ينوي مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، استغلال نقاط ضعف النجم الشاب لامين يامال لإلحاق الضرر بفريق المدرب الألماني هانزي فليك.

ويأتي اللقاء ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، حيث ستكون نتيجته حاسمة في تحديد متصدر المسابقة. وتفاصيل الخطة تكشف عن ترك المدافع الفرنسي جولز كوندي لمواجهة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، في محاولة لاستغلال ضعف النزعة الدفاعية لليامال.

ورغم أن ريال مدريد يعلن أنه سيركز على مباراتيه مع خيتافي ويوفنتوس أولاً، إلا أن تحضيرات الكلاسيكو تشغل تفكير الفريق منذ أيام. فوفقاً للموقع، كان ألونسو يعمل يوم السبت على رسم خطته الدقيقة لاستهداف نقاط ضعف برشلونة، متجنباً أي مفاجآت محتملة من خصمه الكتالوني، الذي رغم تذبذب مستواه مؤخراً، لا يمكن الاستخفاف به.

وتحمل المباراة دافعاً إضافياً لريال مدريد، ليس فقط للحصول على الصدارة، بل أيضاً للانتقام من خسائره الأربع المتتالية أمام برشلونة الموسم الماضي في الدوري والكأس وكأس السوبر، والتي كان آخرها تتويج الفريق الكتالوني بكأس السوبر الإسبانية.