ريال مدريد يقسو على أوبييدو بفضل أهداف مبابي وفينيسيوس

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا 3-صفر على مضيفه ريال أوبييدو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، بعد أن أحرز كيليان مبابي هدفا واحدا في كل شوط قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث ليحسم الانتصار على الفريق الصاعد إلى دوري الأضواء.

ووضع مبابي ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 37، بعدما خطف أوريلين تشواميني الكرة من لياندر ديندونكر في وسط الملعب، لتصل إلى أردا جولر الذي مررها إلى الفرنسي الذي استدار ببراعة على حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة في الشباك.

وكان صاحب الأرض الصامد قريبا من خطف هدف التعادل عندما أطلق كواسي سيبو تمريرة منخفضة ارتطمت في القائم وارتدت بعيدا عن المرمى.

وبدلا من ذلك، تمكن ريال مدريد من التسجيل في الدقيقة 83، بعد أن استعاد الكرة مرة أخرى في وسط الملعب، ليمررها فينيسيوس البديل إلى مبابي الذي وضعها بهدوء في المرمى ليضاعف تقدم فريقه.

وفي أواخر الوقت بدل الضائع، وجد فينيسيوس نفسه بدون رقابة داخل منطقة الجزاء، وسدد بهدوء في الزاوية البعيدة ليضيف الهدف الثالث والأخير لريال مدريد.