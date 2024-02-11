الأحد 1 شعبان 1445 ﻫ - 11 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريال مدريد يكشف عن الوضع الصحي لنجمه جود بلينغهام

منذ 55 دقيقة
جود بلينغهام

جود بلينغهام (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأحد 11-2-2024) إصابة لاعبه الإنجليزي الدولي جود بلينغهام بالتواء في الكاحل خلال الفوز 4-صفر على جيرونا أمس السبت.

وغادر لاعب الوسط المصاب الملعب في الدقيقة 57 بعد وقت قصير من تسجيل هدفه الثاني في مباراة قمة الترتيب التي تقدم ريال مدريد المنفرد بالصدارة بعدها بفارق خمس نقاط على الملاحق المباشر جيرونا.

وقال ريال في بيان “بعد الاختبارات التي أجرتها الخدمات الطبية في ريال مدريد اليوم شخصت إصابة لاعبنا جود بلينغهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر”.

ويتصدر بلينغهام قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 16 هدفا، وهو ضعف الأهداف التي سجلها رودريغو ثاني هدافي ريال مدريد حتى الآن.

ويحل ريال، الذي يملك 61 نقطة من 24 مباراة، ضيفا على رايو فايكانو صاحب المركز 14 في 18 فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بكين تستضيف بطولة العالم للسباحة في 2029
بكين تعتزم استضافة بطولة العالم للألعاب المائية في 2029
السباح التونسي أحمد الحفناوي
السباح التونسي "حفناوي" يفشل بـ التأهل لنهائي سباق 400 متر في قطر
جمهور كريستال بالاس
مدرب كريستال بالاس يناشد جمهور النادي بمزيدٍ من الدعم أثناء مواجهة تشيلسي ليلة الإثنين

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية قرب صيدا
لأول مرة منذ اندلاع الحرب غارة إسرائيلية قرب صيدا.. من كان المستهدف؟
رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير (غيتي)
قائد الجيش الألماني: علينا الاستعداد للحرب
فيديو.. سيول كارثية تجتاح قرى في عكار وتحاصر المنازل