ريباكينا المصنفة الثالثة تخرج من أستراليا المفتوحة

انتهت مساعي إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة لبلوغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي بخيبة أمل بعد خسارتها 6-4 و4-6 و7-6 أمام الروسية غير المصنفة آنا بلينكوفا بعد شوط فاصل قوي في الدور الثاني الخميس.

وبدأت اللاعبة صاحبة الضربات القوية وبطلة ويمبلدون السابقة، والتي خسرت أمام أرينا سبالينكا في نهائي بطولة أستراليا العام الماضي، المباراة ببطء مع استغلال زميلتها السابقة في الزوجي كسر إرسال مبكر لتفوز بالمجموعة الأولى.

وواصلت بلينكوفا (25 عاما) ضغطها واستغلت إرسال منافستها مرة أخرى في المجموعة الثانية لتتقدم 2-1 لكن القازاخستانية ريباكينا المولودة في روسيا ردت بقوة ليتعادل الثنائي القوي بعد ثمانية أشواط.

وارتقت ريباكينا بطلة برزبين بأدائها لتدرك التعادل 1-1 في المجموعات قبل أن تتبادل اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الفاصلة التي حُسمت في شوط فاصل ، حيث عادلت بلينكوفا أفضل أداء لها في البطولات الأربع الكبرى.