ريباكينا تسحق باوليني لتبلغ نهائي بطولة نينغبو للتنس

تغلبت المصنفة الثالثة إيلينا ريباكينا بسهولة 6-3 و6-2 على الإيطالية جاسمين باوليني اليوم السبت، لتحجز اللاعبة القادمة من قازاخستان مكانها في نهائي بطولة نينغبو للتنس، وتحافظ على آمالها في التأهل إلى البطولة الختامية لموسم تنس السيدات الشهر المقبل.

وكسرت بطلة ويمبلدون 2022 إرسال باوليني المصنفة الثانية لتتقدم 5-3 في المجموعة الافتتاحية، قبل أن تحسمها بسهولة.

وتعادلت اللاعبتان 2-2 في المجموعة الثانية، لكن ريباكينا حولت مسارها وكسرت إرسال منافستها لتتقدم 3-2 ثم فازت بالأشواط الثلاثة التالية لتحسم المباراة بعد ساعة واحدة و29 دقيقة، لعبت خلالها عشرة إرسالات ساحقة و30 ضربة ناجحة.

وفي سعيها لتحقيق لقبها العاشر في الفردي ببطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، ستواجه ريباكينا غدا الأحد الفائزة من مواجهة قبل النهائي الروسية الخالصة التي ستجمع بين ديانا شنايدر وإيكاترينا ألكسندروفا في وقت لاحق من اليوم.

وقالت ريباكينا بعد وصولها إلى النهائي الثاني لها هذا العام “كنت أعرف أنها ستكون مباراة صعبة للغاية”.

وأضافت “قدمت جاسمين أداء رائعا هذا الموسم. إنها منافسة قوية حقا. كنت أعلم أنني بحاجة لتقديم أفضل ما لدي. أنا سعيدة لأنني حافظت على تركيزي حتى النهاية وفزت بالمباراة بمجموعتين دون رد”.

وتابعت “أنا متحمسة جدا، وسأبذل قصارى جهدي (في النهائي)”.

ورغم الهزيمة فإن باوليني التي كانت وصيفة البطلة في فرنسا المفتوحة وويمبلدون العام الماضي، لا زالت في المنافسة على أحد المقعدين المتبقيين في البطولة الختامية للموسم.

وتأهلت أرينا سبالينكا، وإيجا شيانتيك، وكوكو جوف، وأماندا أنيسيموفا، وجيسيكا بيجولا، وماديسون كيز إلى البطولة الختامية في الرياض، والتي ستقام خلال الفترة من الأول وحتى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.