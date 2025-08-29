ريباكينا تسحق رادوكانو بالدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة

قدمت المصنفة التاسعة إيلينا ريباكينا أداء قويا لتهزم إيما رادوكانو 6-1 و6-2 في الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة.

وتقدمت بطلة ويمبلدون 2022 مبكرا في المجموعتين ولم تفقد تركيزها وحسمت الفوز في 62 دقيقة.

وقالت ريباكينا (26 عاما) “نعم، أنا سعيدة جدا بالأداء. مواجهة إيما ليست سهلة.

“النتيجة لا تُظهر ذلك، لكنها منافسة قوية. أنا سعيدة جدا بأدائي، وأتطلع للمباراة القادمة”.

وسرعان ما فرضت ريباكينا سيطرتها، وكسرت إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي بعد رد الإرسال بصورة رائعة. وتقدّمت بسرعة 3-صفر بفضل ضرباتها القوية التي وضعت رادوكانو في موقف دفاعي.

وارتكبت اللاعبة البريطانية، التي فازت بأول مباراتين دون أن تخسر إرسالها، أخطاء عدة ولم تجد أي حلول بينما حسمت ريباكينا المجموعة.

وسارت المجموعة الثانية على نفس المنوال. إذ خسرت رادوكانو شوط إرسالها الأول نتيجة سلسلة من الأخطاء، واستغلت ريباكينا الأمر بسهولة لتحافظ على إرسالها.

وكانت 47 في المئة فقط من الإرسالات الأولى للاعبة القادمة من قازاخستان ناجحة، إلا أن رادوكانو لم تتمكن من استغلال الإرسال الثاني. أشعلت رادوكانو (22 عاما) حماس الجماهير لفترة وجيزة بإنقاذ نقطتين لكسر إرسالها، وسط هتافات تشجيع حارة.

لكن ريباكينا نجحت في كسر إرسالها مجددا بفضل أداء قوي من الخط الخلفي.

وبعد ذلك اقتربت ريباكينا قليلا بضربة إرسال ساحقة وحسمت الفوز في النقطة التالية عندما سددت رادوكانو ضربة أخرى خارج الملعب.

وستواجه ريباكينا في الدور المقبل الفائزة من بطلة ويمبلدون 2023 ماركيتا فوندروسوفا أو المصنفة السابعة الإيطالية جاسمين باوليني.