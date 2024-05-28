"ريباكينا" تصعد للدور الثاني في رولان غاروس على حساب "مينين"

تعافت إيلينا ريباكينا، المصنفة الرابعة عالميا، من بداية متعثرة لتتغلب بسهولة على البلجيكية جريت مينين 6-2 و6-3 في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء لتظهر تعافيها تماما من مرضها الأخير.

ولم تتمكن ريباكينا من الدفاع عن لقبها في بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب المرض وبعد خسارة إرسالها في الشوط الافتتاحي في رولان جاروس وتأخرها 2-صفر، بدا أن اللاعبة القازاخستانية قد تواجه مشكلة.

لكن المصنفة الرابعة عادت بقوة لتفوز بالأشواط الستة التالية وتفوز بالمجموعة الأولى، قبل أن تبدأ المجموعة الثانية بنفس الطريقة لتتقدم 4-صفر.

وتبادلت مينين الضربات مع لاعبة قازاخستان وكسرت إرسالها، لكن عندما كسرت ريباكينا إرسال منافستها للمرة الثالثة في المجموعة الثانية وأرسلت للفوز بالمباراة، كسرت اللاعبة البلجيكية إرسال منافستها مرة أخرى. لكن هذا أجل فقط حسم ريباكينا للفوز عبر إرسال قوي في الشوط التالي.

وريباكينا اللاعبة الوحيدة التي تغلبت على إيجا شيانتيك على الملاعب الرملية هذا العام عندما هزمت المصنفة الأولى عالميا والفائزة بلقب فرنسا المفتوحة ثلاث مرات في طريقها إلى لقب شتوتجارت الشهر الماضي.