ريباكينا تطيح بسفيتولينا لتبلغ قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

لم تقدم الرؤية النادرة لقرص الشمس في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام أي حافز لإيلينا ريباكينا للبقاء لفترة أطول من اللازم في الملعب الرئيسي لتطيح بإيلينا سفيتولينا من دور الثمانية بالفوز عليها 6-3 و6-2 الأربعاء.

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، بدأت البطولة الكبرى المقامة على الملاعب العشبية تتحول لما يشبه بطولة داخل القاعات، حيث أقيمت المباريات تحت سقف الملعبين الرئيسيين.

وتم فتح السقف القابل للطي في الملعب الرئيسي أخيرا لتظهر السماء الزرقاء الصافية اليوم حيث قدمت ريباكينا أداء مهيبا أمام ملكة بريطانيا كاميلا لتبلغ الدور قبل النهائي للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

وحسمت اللاعبة القازاخستانية المولودة في روسيا، وهي البطلة الوحيدة المتبقية في قرعة السيدات، المجموعة الأولى بضربة هادرة بلغت سرعتها 115 ميلا في الساعة وأطلقت ضربة إرسال ساحقة أخرى، وهي السابعة لها في المباراة، لتكمل انتصارا من جانب واحد.

وستواجه المصنفة الرابعة عالميا، وهي أيضا أعلى مصنفة متبقية في قرعة السيدات، باربورا كريتشيكوفا بحثا عن مكان في النهائي يوم السبت المقبل.