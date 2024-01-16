ريباكينا تنتفض وتتغلب على بليسكوفا وتصعد للدور الثاني في أستراليا

بدأت إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة ببطء قبل أن ترتقي بأدائها لتفوز على التشيكية كارولينا بليسكوفا بصعوبة 7-6 و6-4 في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس الثلاثاء.

وفقدت ريباكينا إرسالها في بداية المباراة التي أقيمت على ملعب رود ليفر، حيث تعثر إرسالها وتأخرت 6-3 في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى قبل أن تنتفض بشكل رائع لتعود في المباراة وتحسمها في مجموعتين.

وقالت ريباكينا “لقد كانت مباراة صعبة للغاية حقا بالنسبة لي اليوم. كارولينا لعبت بشكل جيد حقا.

“لكنني سعيدة حقا لأنني تمكنت من الفوز والنجاة من المجموعة الأولى لكن في الثانية كان الأمر أفضل قليلا. أريد فقط الاستمتاع باللعب هنا والذهاب إلى أبعد ما أستطيع”.

واعترفت لاعبة قازاخستان بأنها شعرت بالانزعاج عندما عرفت أنها ستخوض مباراتها الافتتاحية العام الماضي في ملعب 13 عندما كانت حاملة لقب بطولة ويمبلدون، لكن بعد بلوغها نهائي العام الماضي خاضت مباراتها الأولى في توقيت مميز على الملعب الرئيسي في ملبورن بارك اليوم.

ودخلت البطولة الكبرى بأداء جيد بعدما سحقت أرينا سبالينكا، التي خسرت أمامها نهائي العام الماضي، لتفوز ببطولة برزبين قبل أن تصل إلى دور الثمانية في بطولة أخرى في أديليد.

واستغرق الأمر حتى الشوط الثالث لتحصد نقطة، حيث كسرت بليسكوفا إرسال منافستها القازاخستانية دون أن تمنحها أي نقطة ثم حافظت على إرسالها بنفس الطريقة.

وتملك بليسكوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقا، الأسلحة اللازمة للفوز على أي لاعبة، وفي معظم فترات المجموعة الأولى كانت تسدد إرسالين أوليين مقابل كل إرسال تنجح فيه ريباكينا.

ورغم هذا الهجوم، عادت ريباكينا للمباراة وكسرت إرسال منافستها لتدرك التعادل 2-2 وفعلت ما يكفي للبقاء في مواجهة اللاعبة التشيكية حتى الشوط الفاصل، حيث أنقذت ثلاث نقاط للفوز بالمجموعة لتستعيد السيطرة قبل أن تتقدم 1-صفر في أول نقطة لها للفوز بالمجموعة.

وكسرت المصنفة الثالثة عالميا إرسال منافستها مرة أخرى لتتقدم 2-1 في المجموعة الثانية وبدا أنها قد تنهي المباراة في الإرسال الأخير لبليسكوفا في الشوط لكن اللاعبة التشيكية تمكنت من إنقاذ نقطة للفوز بالمباراة.

وحققت بليسكوفا نقطتين ناجحتين رائعتين لتجعل الشوط الأخير مثيرا لكن ريباكينا لم تتراجع لتبلغ الدور الثاني وتلتقي مع الروسية آنا بلينكوفا بعدما أرسلت اللاعبة التشيكية ضربة أمامية خارج الملعب.