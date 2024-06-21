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ريباكينا تنسحب من بطولة برلين للتنس والأمطار تؤجل بقية المباريات

منذ 46 دقيقة
إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان

إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان

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انسحبت إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان، والمصنفة الرابعة عالميا، من بطولة برلين المفتوحة للتنس للسيدات اليوم الجمعة بسبب المرض لتتأهل لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا إلى الدور قبل النهائي بينما توقفت بقية المباريات بسبب الأمطار.

وغادرت ريباكينا المصنفة الثالثة، التي كانت تعاني بشكل واضح من آلام في البطن وتأخرت 3-1 في المجموعة الأولى، الملعب ثم انسحبت لاحقا.

وتسببت الأمطار في توقف اللعب في المباريات الأخرى، حيث كانت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة متقدمة على التشيكية كاترينا سينياكوفا المتأهلة من التصفيات 7-6 و3-6 و4-2 قبل ايقاف المباراة.

لم تبدأ مباريات دور الثمانية المتبقية، وهي لقاء الأمريكية كوكو جوف المصنفة الأولى ضد المصنفة الثامنة التونسية أُنس جابر ومواجهة المصنفة الثانية أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء ضد الروسية آنا كالينسكايا، ومن المقرر أن تقاما غدا السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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