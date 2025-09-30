الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
ريبوك تنفي مزاعم إزالة شعارها من قمصان المنتخب الإسرائيلي

منذ 25 دقيقة
شركة ريبوك للملابس الرياضية

نفت شركة ريبوك للملابس الرياضية، اليوم الثلاثاء، أن تكون قد طلبت إزالة شعارها من قمصان المنتخبات الإسرائيلية لكرة القدم وذلك ردا على مزاعم أوردتها تقارير إعلامية إسرائيلية.

وقال متحدث باسم ريبوك لرويترز “تفخر ريبوك بسجلها في توحيد جميع الثقافات داخل وخارج الملعب. التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تزعم أن ريبوك قد وجهت الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بإزالة شعاراتها من أطقم المنتخبات الوطنية هي ببساطة غير صحيحة.

“سنستمر في الوفاء بالتزاماتنا تجاه الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. لا نعمل بالسياسة وتركيزنا ينصب على الجانب الرياضي”.

وقال الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لرويترز إن أطقم المنتخبات في المباريات الدولية ستواصل عرض شعار الشركة كما حدث في السابق.

وفي ديسمبر كانون الأول 2023، أنهت شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم وهو قرار قالت الشركة إنها اتخذته في 2022.

  • رويترز

