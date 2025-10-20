الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
رينجرز يتعاقد مع رول مدرب شيفيلد وينزداي السابق

آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2025 7:32 مساءً
شيفيلد وينزداي

قال رينجرز المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه عين مدرب شيفيلد وينزداي السابق داني رول مدربا جديدا له خلفا لراسل مارتن الذي أقاله النادي في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووقع المدرب الألماني البالغ من العمر 36 عاما عقدا لمدة عامين ونصف العام.

ورحل رول عن شيفيلد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بالتراضي في يوليو تموز الماضي، قبل أقل من أسبوعين من بداية الموسم، بعد أن تولى المسؤولية في أكتوبر تشرين الأول 2023 وقاده للمركز 12 في الموسم الماضي.

ويشكل تدريب رينجرز أول منصب كبير للمدرب الألماني بعد أن عمل مدربا مساعدا في رازن بال شبورت لايبزيج وساوثامبتون وبايرن ميونيخ والمنتخب الألماني.

وأقيل مارتن من تدريب رينجرز في الخامس من أكتوبر تشرين الأول الجاري بعد بداية مخيبة للآمال في الموسم، إذ حقق الفريق فوزا واحدا خلال سبع مباريات ليبتعد عن مراكز المقدمة في الدوري.

وتعادل رينجرز 2-2 على ملعبه أمام دندي يونايتد يوم السبت ويحتل المركز السادس في الترتيب بفارق 13 نقطة عن هارتس المتصدر.

وقال رول في بيان للنادي “أعلم أن البداية كانت صعبة هذا الموسم، لكن لا يزال هناك الكثير للعب من أجله في أربع مسابقات”.

وأضاف “أنا وجهازي الفني سنبذل قصارى جهدنا لمكافأة المشجعين والنادي”.

ويبدأ رول مشواره مع الفريق عبر المباراة المقررة أمام مضيفه إس.كيه بران النرويجي في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وخسر رينجرز أول مباراتين له في البطولة الأوروبية أمام جينك وشتورم جراتس تحت قيادة مارتن.

  رويترز

