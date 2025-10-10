ريندركنيش يصعق أوجيه-ألياسيم وينضم إلى قريبه فاشيرو

قدم الفرنسي أرتور ريندركنيش أداء رائعا ليطيح بالكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف 12 بالفوز عليه 6-3 و6-4 في دور الثمانية لبطولة شنغهاي للأساتذة للتنس اليوم الجمعة لينضم إلى قريبه فالنتين فاشيرو في الدور قبل النهائي.

وجاء فوز ريندركنيش بعد يوم واحد من فوز فاشيرو المصنف 204 عالميا على الدنمركي هولجر رونه المصنف العاشر ليصبح ثاني أدنى لاعب تصنيفا على الإطلاق يصل إلى قبل نهائي إحدى بطولات الأساتذة.

ومهدت مسيرة اللاعبين الخيالية الطريق أمام مواجهة عائلية محتملة على الرغم من أن نوفاك ديوكوفيتش، بطل شنغهاي أربع مرات، يلوح في الأفق في طريق فاشيرو.

وقال ريندركنيش بينما كان قريبه فاشيرو يهتف له في المدرجات “أتابع فاشيرو عن كثب وسعيد بمسيرته. أقاتل من أجل مضاهاة مستواه وتقديم مباريات جيدة.

“كان الأمر مذهلا منذ بداية الأسبوع. الأسرة بأكملها تتابع المباريات من المنزل. نحن في عالمنا الصغير الخاص بنا.

“كان أمرا لا يصدق. قدمت أداء رائعا وسعيد بتحقيق الفوز بمجموعتين حتى لا أكون مجهدا في مباراة الغد”.

كما دخل ريندركنيش (30 عاما) التاريخ من أوسع أبوابه كأكبر لاعب سنا يبلغ قبل نهائي بطولة أساتذة لأول مرة في مسيرته منذ أن حقق الألماني يان لينارد شتروف هذا الإنجاز في مدريد عام 2023.

ومن المقرر أن يقتحم ريندركنيش المصنف 37 عالميا قائمة أفضل 40 لاعبا للمرة الأولى عندما يصدر التصنيف المحدث لاتحاد المحترفين يوم الاثنين.

وسيواجه ريندركنيش بعد ذلك الفائز من مواجهة بطل أمريكا المفتوحة 2021 دانييل ميدفيديف والأسترالي أليكس دي مينو المصنف السابع.