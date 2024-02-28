زافناور: فورمولا 1 يمكنها استيعاب أكثر من 24 سباقا

يتضمن جدول سباقات بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات هذا العام 24 سباقا وهو رقم قياسي لكن أوتمار زافناور الرئيس السابق لفريق ألبين المملوك لرينو قال لرويترز إن البطولة يمكنها استيعاب أكثر من هذا العدد.

وأضاف زافناور قبل افتتاح الموسم الجديد في البحرين أن رياضة المحركات يمكنها تنظيم المزيد من السباقات من خلال التخطيط الجيد.

وأوضح “من خلال التخطيط الجيد يمكن أن نصل إلى عدد يتراوح بين 25 و30 سباقا في الموسم الواحد”.

لكن هذا التصريح سيثير الكثير من الجدل في رياضة يخشى المسؤولون عنها من إصابة السائقين والطواقم الفنية بالإرهاق.

وقال زافناور، الذي كان أيضا مديرا سابقا في أستون مارتن وفورس إنديا/ريسينج بوينت، إنه بدأ التفكير خلال وجوده في ألبين في بعض الأمور التي من الممكن أن تساعد السائقين والطواقم الفنية على خوض المزيد من السباقات دون شكوى.

وقال زافناور عن التوسع التدريجي لشركة ليبرتي ميديا صاحبة الحقوق التجارية لفورمولا 1 خاصة في الولايات المتحدة حيث يوجد الآن ثلاثة سباقات “أفهم ما تفعله ليبرتي (ميديا)، إنه الشيء الصحيح لهذه الرياضة.

“نحن رياضة عالمية ويجب أن نشارك في 25 أو 26 أو 27 سباقا”.

وأشار زافناور إلى أن سلسلة سيارات ناسكار كانت تضم أكثر من 40 سباقا في الولايات المتحدة فقط قبل 36 سباقا حاليا.

وقال “ماذا عن 26 أو 28 سباقا في جميع دول العالم؟

“إنه أمر قابل للاستدامة لكن يجب أن يحسن جدول البطولة التعامل مع هذا العدد.

“إذا كان بوسعك توفير الخدمات اللوجستية وهو ما أعتقد أنه يمكنك القيام به مع القليل من التخطيط ثم التعامل جيدا مع العنصر البشري فإن الأمور ستسير بشكل ممتاز”.

وتحت قيادة بيرني إيكلستون مالك الحقوق التجارية السابق لفورمولا 1 لم يتجاوز الجدول 17 سباقا حتى عام 2004.

ووصل إلى 20 سباقا بحلول 2012 و21 سباقا للمرة الأولى في 2016.