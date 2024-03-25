زفيريف يتأهل لدور 16 في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

أظهر الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع قدراته وأفلت من مجموعة أولى صعبة في طريقه للفوز 7-6 و6-3 على كريستوفر يوبانكس في بطولة ميامي المفتوحة للتنس الاثنين ليضرب موعدا في الدور الرابع مع الروسي كارين ختشانوف.

وقلص زفيريف الأخطاء السهلة واستغل فرصتين لكسر إرسال منافسه وأنقذ أربع من خمس فرص لكسر إرساله قبل أن يحسم المباراة التي استغرقت ساعة واحدة و44 دقيقة لصالحه بضربة أمامية.

وقال زفيريف الذي تأهل لنهائي بطولة ميامي المفتوحة سابقا “كانت مباراة صعبة. أعتقد أنه كان مسيطرا على المباراة طوال المجموعة الأولى.

“حاولت التماسك قدر الإمكان. في بعض الأحيان يكون هذا هو ما يجب عليك فعله”.

وأتيحت الفرصة ليوبانكس لحسم المجموعة الأولى والنتيجة 5-3 لكن زفيريف حرمه من ذلك.

وكسر زفيريف إرسال منافسه الأمريكي مرة أخرى في بداية المجموعة الثانية ليتقدم 3-صفر.

واضطر زفيريف في وقت لاحق إلى إنقاذ ثلاث نقاط لكسر الإرسال قبل أن يحسم المباراة لصالحه.

وينتظر زفيريف في دور الستة عشر ختشانوف المصنف 15 الذي استغل نقطة المباراة الخامسة ليحقق الفوز 6-1 و5-7 و7-6 على الأرجنتيني المصنف 20 فرانسيسكو سيروندولو.

وحقق زفيريف ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين أمام ختشانوف وفاز في آخر لقاء بينهما وكان على الميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو.

ويستهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول والذي يتطلع لقطع خطوة أخرى في سعيه لإكمال “ثنائية الشمس المشرقة” بعد فوزه بلقب إنديان ويلز الأسبوع الماضي الجلسة المسائية بمواجهة جايل مونفيس في مباراة الدور الثالث.