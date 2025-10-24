زفيريف يتأهل للبطولة الختامية بوصوله لقبل النهائي في فيينا

حجز ألكسندر زفيريف مكانه في البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين للمرة الثامنة في آخر تسعة مواسم على أمل الفوز بها للمرة الثالثة بعد تقدمه إلى الدور قبل النهائي ببطولة فيينا المفتوحة اليوم الجمعة.

وضمن زفيريف مكانه في البطولة التي تقام في تورينو بعد انسحاب الهولندي تالون خريكسبور من مباراتهما في دور الثمانية في فيينا.

انضم زفيريف، الذي حل وصيفا لبطل أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي، إلى كارلوس ألكاراز، ويانيك سينر، ونوفاك ديوكوفيتش، الذين ضمنوا بالفعل التأهل للبطولة التي تقام بين التاسع و16 نوفمبر تشرين الثاني المقبل والتي ينافس فيها أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

وحقق زفيريف (28 عاما) نجاحا كبيرا في البطولة حيث فاز باللقب في 2018 و2021 ووصل إلى الدور قبل النهائي في 2019 و2024. ومنذ عام 2017، غاب اللاعب الألماني عن نسخة 2022 عندما أبعدته إصابة خطيرة في الكاحل عن الملاعب لفترة طويلة