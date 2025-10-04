زفيريف يتهم مديري البطولات بإبطاء سرعة الملاعب لصالح ألكاراز وسينر

اتهم ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا مديري البطولات بإبطاء سرعة الكرة لمساعدة كارلوس ألكاراز ويانيك سينر على النجاح على كافة أنواع أرضيات الملاعب، وقال اللاعب الألماني اليوم السبت إن الرياضة بحاجة لإعادة التنوع.

وكان زفيريف يتحدث في بطولة شنغهاي للأساتذة، حيث طُلب منه إبداء رأيه في سرعة الملاعب خلال بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين هذا العام والتي لاحظ آخرون مثل الأسطورة السويسري روجر فيدرر أنها أبطأ.

وقال فيدرر إن الملاعب الأبطأ تسمح للاعبين باللعب بنفس الطريقة على الملاعب الرملية والعشبية والصلبة، مضيفا أنه يريد أن يرى ألكاراز وسينر يتكيفان مع الظروف السريعة.

لكن زفيريف لم يردد هذه المشاعر فحسب، بل شن أيضا هجوما استفزازيا ضد مديري البطولة.

وقال زفيريف في مقابلة بالملعب “أكره أن يكون الأمر متشابها وأعلم أن مديري البطولة يسيرون في هذا الاتجاه لأنهم من الواضح يريدون أن يقدم يانيك وكارلوس أداء جيدا في كل بطولة، وهذا ما يفضلونه.

“أشارك في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين منذ 14 عاما، وكانت لدينا دائما ملاعب بأرضيات مختلفة. كان لدينا دائما بطولات تُعجبك، وبطولات لا تُعجبك كثيرا”.

وفي حين فاز ألكاراز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وعمره 22 عاما، فاز سينر بأربعة وتقاسم المصنفان الأولان عالميا آخر ثماني بطولات كبرى بينهما.

وأضاف زفيريف الذي لم يُحقق أي لقب كبير حتى الآن “لا يُمكنك لعب التنس بنفس الطريقة على الملاعب العشبية والصلبة والرملية. أما الآن، فيمكن اللعب بنفس الطريقة تقريبا على جميع أنواع أرضيات الملاعب، لذلك لا أفضل ذلك ولا أؤيده.

“أعتقد أن التنس يحتاج إلى طرق لعب متنوعة. التنس بحاجة إلى القليل من التنوع وأعتقد أننا نفتقر إلى ذلك في الوقت الحالي”.