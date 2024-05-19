زفيريف يحرز لقبه الـ6 في بطولات أساتذة التنس بفوز مثير في إيطاليا

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف 6-4 و7-5 على نيكولاس خاري في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد ليتوج بلقبه السادس في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة ونصب عينيه بطولة فرنسا المفتوحة.

وكانت هذه المرة الثانية التي يحقق فيها زفيريف اللقب بعد نجاحه في 2017، عندما كان عمره 20 عاما. وهذا اللقب الأول الذي يحققه منذ تعرض لكسر في الكاحل بقبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2022.

ولم يتمكن اللاعب التشيلي، الذي تغلب على ستيفانوس تيتيباس وتومي بول في طريقه للنهائي الأول مرة، من كسر إرسال زفيريف الذي حسم 95 في المئة من نقاط الإرسال الأول.