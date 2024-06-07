زفيريف يقهر رود ويتأهل لنهائي رولان غاروس

قدم ألكسندر زفيريف أداء متواضعا في البداية لكنه استعاد مستواه ليتغلب 2-6 و6-2 و6-4 و6-2 على كاسبر رود المصنف السابع اليوم الجمعة ليضرب موعدا مع كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس على أمل تحقيق لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.

وأصبح زفيريف، المصنف الرابع في البطولة والذي وصل لقبل النهائي في رولان غاروس للمرة الرابعة على التوالي، ثاني ألماني يصل للنهائي فردي الرجال في عصر الاحتراف بعد مايكل ستيتش في 1996.

ولم تكن بداية زفيريف قوية إذ كسر رود إرساله مبكرا ومضي لحسم المجموعة الأولى بضربات قوية.

وبعدما استعاد مستواه في المجموعة الثانية، أهدر زفيريف (27 عاما) فرصة لكسر إرسال منافسه للمرة الثانية لكنه تمكن من إدراك التعادل وكسر إرسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة.

واستعاد رود (25 عاما) مستواه بعدما عانى مع مشكلة في المعدة لكن آماله في الوصول لنهائي فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي تبددت بعدما كسر زفيريف إرساله في الشوط الأول من المجموعة الرابعة وحسم المباراة.