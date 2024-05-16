زفيريف ينتفض بعد سقوطه أرضا ويهزم فريتز ليبلغ قبل نهائي إيطاليا المفتوحة

تعرض ألكسندر زفيريف لسقوط عنيف قبل أن يتغلب على تيلور فريتز 6-4 و6-3 في دور الثمانية لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس أمس الأربعاء.

وسقط اللاعب الألماني المصنف الثالث على بطنه وأصيب بجروح في معصمه وإصبعه بعد أن سدد ضربة خلفية في الشوط الثالث.

وتلقى العلاج في الملعب قبل استئناف المباراة بعد تأخير قصير وعاد لمهاجمة إرسال فريتز واستغل ثلاث من خمس فرص لكسر إرسال منافسه وسدد 20 ضربة ناجحة في طريقه للفوز خلال 90 دقيقة.

وقال زفيريف “ما زلت أشعر ببعض الألم، لذلك بمجرد أن يستقر الأدرينالين سأفحص الأمر غدا (اليوم). لكنني بالتأكيد سعيد بالفوز.

“كان تيلور أحد أفضل اللاعبين على الملاعب الرملية هذا العام. تحقيق فوز كهذا يُعد أمرا رائعا بالنسبة لي خاصة بعد سقوطي وانزلاقي”.

وسيلتقي زفيريف مع التشيلي أليخاندرو تابيلو المصنف 29 في قبل النهائي بعد فوزه على تشانغ تشي تشين 6-3 و6-4.