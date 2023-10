تصريحات نارية من زلاتان تطال رونالدو ونجوم الدوري السعودي

انتقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قرار عدد من كبار نجوم كرة القدم بشأن الانتقال إلى السعودية واللعب في دوري روشن السعودي لكرة القدم.

واستضاف الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، الذي استضاف كريستيانو رونالدو العام الماضي وكان أحد أسباب رحيله عن مانشستر يونايتد، زلاتان في برنامجه الخاص UNCENSORED ليتطرق إلى العديد من الأمور.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش عن طفرة الدوري السعودي: “كان لدي عرض من الصين، وأيضا عرض من السعودية”.

وأضاف: “لكن الوضع هو، ماذا تريد؟، ما هي الأهداف التي لديك؟ يحتاج بعض اللاعبين إلى إنهاء مسيرتهم المهنية على المسرح الكبير لأن هذا هو نهاية مسيرتك المهنية”.

