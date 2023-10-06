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تصريحات نارية من زلاتان تطال رونالدو ونجوم الدوري السعودي

منذ 3 دقائق
زلاتان إبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش (رويترز)

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انتقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قرار عدد من كبار نجوم كرة القدم بشأن الانتقال إلى السعودية واللعب في دوري روشن السعودي لكرة القدم.

واستضاف الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، الذي استضاف كريستيانو رونالدو العام الماضي وكان أحد أسباب رحيله عن مانشستر يونايتد، زلاتان في برنامجه الخاص UNCENSORED ليتطرق إلى العديد من الأمور.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش عن طفرة الدوري السعودي: “كان لدي عرض من الصين، وأيضا عرض من السعودية”.

وأضاف: “لكن الوضع هو، ماذا تريد؟، ما هي الأهداف التي لديك؟ يحتاج بعض اللاعبين إلى إنهاء مسيرتهم المهنية على المسرح الكبير لأن هذا هو نهاية مسيرتك المهنية”.

وأردف زلاتان: “عليك أن تُذكر بموهبتك، وليس بما كسبته، لأنه إذا تم تذكرك بالطريقة المعاكسة، فإن ما نتدرب عليه كل يوم، وما يتم الاعتراف به هو موهبتنا وهذا ما تريد أن تُذكر به”.

وأشار: “لذلك أعتقد أن بعض اللاعبين الذين يصلون إلى مستوى معين، عليهم أن يتوقفوا عند مرحلة معينة، وهذه هي المرحلة الكبيرة”.

وعندما سُئل عن مواجهة مشكلة أخلاقية لو كان ذهب إلى الدوري السعودي:”لا، بكل تأكيد لا، في الخليج اجتمعوا معا وصنعوا هذه الطفرة، لذلك أشعر بالأسف تجاه اللاعبين الذين لم يذهبوا من قبل لأنهم لن يحصلوا على ما يجنيه اللاعبون الآخرون”.

وشدد: “اسمع، أينما تلعب كرة القدم، فهي كرة القدم، كرة القدم تربط الناس، إنه حلم نتقاسمه، كلانا، نحن نفعل أشياء لأنفسنا ولعائلتنا، من سيحكم عليك خلال خمس أو عشر سنوات عندما تتمتع بحياة ثرية وصحية وتتمتع بحياة جيدة؟”.

وأتم: “لا أعتقد أن أي شيء مجاني، أنت لا تعمل مجانا، أنا لا أعمل مجانا، لا أحتاج إلى المال ولكنني مكلف للغاية، وهذا هو الفرق”.

وشهد لدوري السعودي طفرة بضم عدد من كبار نجوم القارة الأوروبية بما في ذلك كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، ونيمار، وساديو ماني، ورياض محرز.

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