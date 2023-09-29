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ما حقيقة انتقال زيدان إلى السعودية؟

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2023 4:23 مساءً
زين الدين زيدان

زين الدين زيدان

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انتشرت أخبار على مواقع التواصل في الآونة الأخيرة عن ارتباط اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتدريب في السعودية.

وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، الأربعاء عن محادثات بين نادي الهلال، ووكيل أعمال زيدان، لمعرفة موقف الأسطورة الفرنسية، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي جورج جيسوس.

وليؤكد الخميس، الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، عن تواجد زيدان في المملكة العربية السعودية، قريبا.

وكتب العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “مؤكد.. المدرب زيدان، متواجد الأسبوع القادم، في الرياض”.

لكن حضور المدير الفني الفرنسي إلى الرياض، قد لا يكون من أجل الهلال، وإنما للاتفاق على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “فوت ميركاتو”، الخميس، قد يوافق زين الدين زيدان، على تدريب مارسيليا، في حال نجاح السعودية، في الاستحواذ على النادي الفرنسي العملاق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زين الدين رفض في وقت سابق، تدريب مارسيليا، لعدم اقتناعه بالمشروع الرياضي للنادي، إلا أنه قد يتراجع عن هذا القرار، في حال الاستحواذ السعودي.

والحديث عن تدريب زين الدين لمارسيليا، يأتي في الوقت الذي أعلن فيه النادي الفرنسي أمس الأربعاء، التعاقد مع المدير الفني الإيطالي غينارو غاتوزو، لمدة موسم وحيد.

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