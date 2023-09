ما حقيقة انتقال زيدان إلى السعودية؟

انتشرت أخبار على مواقع التواصل في الآونة الأخيرة عن ارتباط اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتدريب في السعودية.

وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، الأربعاء عن محادثات بين نادي الهلال، ووكيل أعمال زيدان، لمعرفة موقف الأسطورة الفرنسية، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي جورج جيسوس.

وليؤكد الخميس، الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، عن تواجد زيدان في المملكة العربية السعودية، قريبا.

وكتب العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “مؤكد.. المدرب زيدان، متواجد الأسبوع القادم، في الرياض”.

