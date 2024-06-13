زيركزي ينضم إلى تشكيلة هولندا في أوروبا 2024

انضم المهاجم جوشوا زيركزي إلى تشكيلة منتخب هولندا في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم التي تنطلق في ألمانيا غدا الجمعة.

وجاء انضمام زيركزي بعد ساعات فقط من إعلان المدرب رونالد كومان أنه لا يشعر بالحاجة إلى استدعاء لاعب آخر والوصول إلى الحد الأقصى للقائمة البالغ 26 لاعبا للبطولة القارية.

وكان زيركزي (23 عاما) جزءا من التشكيلة الأولية للمنتخب الهولندي لكنه خرج منها بسبب الإصابة.

لكن بعد تعافيه حصل على فرصة بعد المخاوف من الإصابة خلال التدريبات أمس الأربعاء عندما اضطر براين بروبي إلى تلقي علاج في عضلات الفخذ الخلفية بعد التحامه مع المدافع ماتياس دي ليخت.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء قال كومان في مؤتمر صحفي إنه لن يستدعي بديلا عن فرينكي دي يونج وتيون كوبمينيرز اللذين استبعدا يوم الاثنين بسبب الإصابة.

لكنه استدعى إيان ماتسن فقط ما يعني أن عدد اللاعبين في المنتخب الهولندي لا يزال أقل بلاعب واحد عن الأحد الأقصى لقائمة البطولة البالغ 26 لاعبا.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إنه من المتوقع أن ينضم زيركزي الذي لم يسبق له اللعب دوليا إلى الفريق اليوم الخميس.

ولم يفز اللاعب بأي بطولة كبيرة بعد لكن مستواه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع بولونيا هذا الموسم رشحه لإمكانية الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

وتستهل هولندا مسيرتها في بطولة أوروبا 2024 بمواجهة بولندا في هامبورج الأحد المقبل.