زينتشينكو لاعب أرسنال: مستعد للدفاع عن أوكرانيا

قال ظهير أرسنال، أولكسندر زينتشينكو، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه مستعد للعودة إلى أوكرانيا والقتال دفاعا عن بلاده إذا استُدعي لذلك.

وتبرع زينتشينكو (27 عاما) بالفعل بمليون جنيه إسترليني (1.26 مليون دولار) لمساعدة الناس في بلاده عقب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

وحين سئل في برنامج (نيوز نايت) في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان سيستجيب حال استدعائه قال زينتشينكو “أعتقد أن الإجابة واضحة. سأذهب”.

وقال إن العديد من زملائه السابقين في المدرسة انضموا بالفعل للجيش الأوكراني.

وقال “من الصعب أن نفهم أننا كنا في نفس المدرسة مؤخرا، وكنا نلعب سويا في باحة المدرسة أو في ملعب كرة القدم، والآن يتعين عليهم الدفاع عن بلدنا.

“بصراحة، من الصعب جدا تقبل هذا، لكن هذا هو الحال. لا يمكننا الاستسلام”.

ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع على مشروع قانون لخفض سن التعبئة للخدمة القتالية من 27 إلى 25 عاما.