سائق تويوتا الفنلندي "روفانبيرا" يُحقق فوزه الثاني في رالي كينيا

توج الفنلندي كاله روفانبيرا سائق فريق تويوتا ومساعده جون هالتونين اليوم الأحد بلقب رالي سفاري كينيا كما وسع تييري نوفيل سائق هيونداي الفارق الذي يتفوق به في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للراليات إلى ست نقاط رغم أنه أحرز المركز الخامس.

وفرض الفنلندي روفانبيرا بطل العالم مرتين، الذي يشارك فقط في أحداث مختارة هذا الموسم قبل أن يعود بدوام كامل في 2025، تفوقه اعتبارا من يوم الجمعة وأنهى السباق في المركز الأول بفارق دقيقة واحدة و37.8 ثانية أمام زميله تاكاموتو كاتسوتا على الحصى ليهيمن تويوتا على المركزين الأول والثاني.

بينما أحرز أدريان فورمو سائق فريق إم-سبورت فورد المركز الثالث.

وقال روفانبيرا الذي سبق وتوج توج برالي سفاري كينيا عام 2022، بشأن الفوز رقم 12 في مسيرته والأول له هذا الموسم “الفوز هنا دائما شيء مميز. كما أنه حدث اسطوري لتويوتا. دائما ما كنا جيدين جدا هنا، وهذا سيستمر.

“لا أعتقد أنه يمكن تقديم أداء في رالي سفاري أفضل مما قدمناه. حيث لم يشهد مشكلات وإنما قيادة ماهرة، وأعتقد أننا قدمنا جهدا جيدا”.

وكان روفانبيرا قد تفوق بفارق دقيقتين وثماني ثوان في الصدارة مع نهاية مرحلة أمس السبت ولم يكن يتعرض لأي ضغوط في واحد من أصعب سباقات البطولة اليوم على ضفتي بحيرة نيفاشا.

وأحرز البلجيكي نوفيل المركز الخامس خلف إلفين إيفانز لكنه فاز بمرحلة القوة الأخيرة ليحصد خمس نقاط إضافية ويعزز موقعه في صدارة الترتيب العام بعد ثلاث جولات من الموسم الحالي للبطولة.

ويتفوق تويوتا على هيونداي بفارق أربع نقاط في الترتيب العام للصانعين.

وتقام المرحلة المقبلة في كرواتيا بين 18 و21 أبريل نيسان المقبل على الأسفلت.