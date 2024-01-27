سابالينكا المصنفة الثانية على العالم تحسم المواجهة في بطولة أستراليا

حسمت اللاعبة البيلاروسية، أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية على العالم، المواجهة أمام كينوين بنتيجة 6-3 و6-2.

وبذلك توجت اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى دورات الغراند سلام، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وتمكنت لاعبة التنس أرينا سابالينكا من الحفاظ على لقبها في البطولة عقب فوزها اليوم السبت في المشهد الختامي على الصينية شينغ كينوين بمجموعتين دون مقابل.

وحسمت سابالينكا، الثانية على العالم، المواجهة أمام كينوين، الـ15 عالمياً، بنتيجة 6-3 و6-2.

وظفرت أرينا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وهو ثاني لقب كبير للاعبة البيلاروسية، لأول مرّة في مشوارها الرياضي خلال السنة الماضية عندما فازت في النهائي على الكازاخية إيلينا ريباكينا.