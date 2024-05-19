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ساسولو يودع الدوري الإيطالي الممتاز بعد خسارته أمام كالياري

منذ 54 دقيقة
نادي ساسولو الإيطالي

نادي ساسولو الإيطالي

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هبط ساسولو إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر أمام ضيفه كالياري اليوم الأحد بعدما لعبت نتائج أخرى ضده لينهي بذلك فترة دامت 11 موسما في الدرجة الأولى.

وسينضم ساسولو إلى سالرنيتانا في الدرجة الثانية الموسم المقبل، بينما سيتحدد آخر مقاعد الهبوط بعد الجولة الأخيرة من المسابقة والتي تقام يوم 26 مايو أيار الجاري.

ويحتل ساسولو المركز 19 برصيد 29 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم.

وكان ساسولو يحتاج إلى الفوز على فريق المدرب كلاوديو رانييري ليحافظ على فرصته الضئيلة في تجنب الهبوط. بينما ضمن كالياري بفوزه على ساسولو البقاء لموسم آخر في دوري الأضواء بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز 14.

ويتقدم كالياري بفارق ثلاث نقاط على إمبولي صاحب المركز 18 والذي يقع أيضا في منطقة الخطر برصيد 33 نقطة بعد تعادله 1-1 مع أودينيزي.

وحقق فروزينوني، أحد المصارعين لتجنب الهبوط، الفوز 1-صفر على مونزا ليحسم بذلك مصير ساسولو.

ولا يعد فروزينوني صاحب المركز 15 بعيدا عن الخطر إذ يملك 35 نقطة ويمكن أن تتفوق عليه الفرق المتأخرة عنه في الترتيب إذا لم يفز على أودينيزي في الجولة الأخيرة من الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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