"سالينكا": أنا سعيدة بما قدمته من أداء وبالمجهود الذي بذلته

قالت أرينا سبالينكا إنها سعيدة بمستوى الأداء الذي قدمته في بطولة مدريد المفتوحة للتنس رغم هزيمتها في المباراة النهائية أمس السبت أمام المصنفة الأولى عالميا البولندية إيجا شيانتيك.

وواجهت سبالينكا التي خسرت 7-5 و4-6 و7-6 في نهائي مثير أمام شيانتيك بعض الصعوبات خلال الأشهر الأخيرة بينما فازت في أربع مباريات فقط في أربع بطولات بعد نجاحها في الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي.

لكنها قدمت أداء جيدا في مدريد إذ فازت على بطلة ويمبلدون السابقة إيلينا ريباكينا وعلى بطلة ميامي المفتوحة دانييل كولينز قبل الصمود وفرض مجموعة ثالثة فاصلة في المباراة النهائية أمام شيانتيك.

وقالت سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء للصحفيين “أنا سعيدة بما قدمته من أداء وبالمجهود الذي بذلته في هذه المباراة وخلال الأسبوع الحالي.

“هناك الكثير من الجوانب الإيجابية في هذه البطولة بالنسبة لي وأعتقد أنني أغادر مدريد بمعنويات عالية… بعد أستراليا المفتوحة أعتقد أنني واجهت بعض الصعوبات خلال أشهر قليلة. وكان الوضع صعبا.

“وكان من الصعب استعادة سابق مستواي. لكني في غاية السعادة لنجاحي هنا في مدريد في إعادة الأمور إلى نصابها والعودة لسابق مستواي. أعتقد أن الأمور ستسير فقط للأحسن من الآن فصاعدا.”

والبطولة المقبلة لسبالينكا هي إيطاليا المفتوحة في العاصمة روما.

وعنها قالت سبالينكا (26 عاما) “أول ما يتبادر إلى ذهني هو أنني مستعدة لتناول‭ ‬المعجنات الإيطالية.

“هذه واحدة من البطولات المفضلة لدي. المكان جميل والمدينة جميلة. أحب روما ومتحمسة للعودة إلى هناك.”