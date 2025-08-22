الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
سانتوس يعين فويفودا مدرباً جديداً حتى 2026

منذ 53 دقيقة
لاعب سانتوس ديفيد واشنطن

أعلن سانتوس المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد مع الأرجنتيني خوان بابلو فويفودا مدربا جديدا للفريق حتى 2026 بعد إقالة كليبر خافيير.

وكان سانتوس قد أقال خافيير بعد ساعات من الهزيمة المذلة على أرضه 6-صفر أمام فاسكو دا جاما يوم الأحد الماضي، والتي وضعته على شفا الهبوط من دوري الأضواء.

كان فويفودا يتولى تدريب فورتاليزا حيث قضى خمس سنوات وقاد الفريق إلى المركز الرابع في الموسم الماضي، لكنه أقيل الشهر الماضي مع تراجع النادي إلى منطقة الهبوط.

وساعد فورتاليزا على التأهل إلى كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في 2021 بينما فاز مع النادي بثلاث بطولات للولاية وكأسين في الشمال الشرقي.

ويحتل سانتوس المركز 15 في الترتيب بعد 19 مباراة، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

