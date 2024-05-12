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"سانت باولي" يعود لدوري الدرجة الأولى الألماني بعد 13 عاما

منذ 3 دقائق
الدوري الالماني

الدوري الالماني

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اقتنص سانت باولي بطاقة التأهل إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد 13 عاما من آخر ظهور له في دوري الأضواء بفوزه 3-1 على أوسنابروك اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024.

وصعد الفريق الذي يتخذ من مدينة هامبورج مقرا له، والذي أنهى الموسم لأول مرة في تاريخه في مركز أعلى من غريمه في المدينة فريق هامبورج، إلى الدوري الألماني للمرة السادسة.

ويتصدر سانت باولي ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 66 نقطة مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم، متقدما بفارق نقطة واحدة عن هولشتاين كيل ثاني الترتيب، وست نقاط عن فورتونا دوسلدورف الثالث، فيما أهدر هامبورج مجددا فرصة الصعود إذ يحتل المركز الرابع.

ويتأهل أول فريقين في دوري الدرجة الثانية الألماني مباشرة إلى الدرجة الأولى، بينما يلعب ثالث الترتيب في ملحق للصعود والهبوط مع صاحب المركز 16 في دوري الأضواء.

ويشتهر فريق سانت باولي بالمساعدة في مشروعات اجتماعية في محيطه إضافة لدعم اللاجئين والأقليات ومشروعات مثل تركيب خلايا نحل على سطح استاده لرفع مستوى الوعي البيئي.

    المصدر :
  • رويترز

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