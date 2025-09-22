الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سان جيرمان يتلقى أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام مرسيليا

منذ 28 ثانية
لاعبو نادي باريس سان جيرمان

لاعبو نادي باريس سان جيرمان

A A A
طباعة المقال

تعرض باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للخسارة 1-صفر أمام أولمبيك مرسيليا في مباراة قمة مؤجلة جرت اليوم الاثنين حيث أثبت هدف نايف أكرد هدفا مبكرا بضربة رأس ليحسم أول فوز لفريقه على أرضه في الدوري على غريمه اللدود منذ 2011.

وبعد تأجيل المباراة التي كانت مقررة أمس الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية وسط هطول أمطار غزيرة وعواصف، عانى الفريق من أول هزيمة في الدوري في خمس مباريات ليتجمد رصيده عند 12 نقطة ويتنازل عن المركز الأول لصالح موناكو بفارق الأهداف المسجلة.

وبدأ مرسيليا بقوة وسجل هدفا في الدقيقة الخامسة عندما حول أكرد الكرة بضربة رأس في المرمى عند القائم البعيد بعد أن أخطأ لوكا شيفالييه حارس سان جيرمان تماما في التعامل مع تمريرة عرضية من ميسون جرينوود.

وضغط سان جيرمان بحثا عن هدف التعادل، لكن جيرونيمو رولي حارس مرمى الفريق المضيف ظل حاسما، وقام بعدة تصديات حاسمة، بما في ذلك تصد رائع لتسديدة أشرف حكيمي، بينما أضاع جونسالو راموس فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة بعد الاستراحة.

ورفع الفوز رصيد مرسيليا، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى تسع نقاط في المركز السادس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

المدرب سيسك فابريجاس
فابريغاس: كومو سيتبرع بعائدات كأس إيطاليا لصالح ضحايا الفيضانات
نادي يوفنتوس الإيطالي
قاضية إيطالية توافق على اتفاق إقرار بالذنب لرؤساء يوفنتوس السابقين
تادي بوغاتشر
بوغاتشر يحول تركيزه إلى سباق الطريق بعد خيبة أمله في سباق ضد الساعة

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!