سان جيرمان يتلقى أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام مرسيليا

تعرض باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للخسارة 1-صفر أمام أولمبيك مرسيليا في مباراة قمة مؤجلة جرت اليوم الاثنين حيث أثبت هدف نايف أكرد هدفا مبكرا بضربة رأس ليحسم أول فوز لفريقه على أرضه في الدوري على غريمه اللدود منذ 2011.

وبعد تأجيل المباراة التي كانت مقررة أمس الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية وسط هطول أمطار غزيرة وعواصف، عانى الفريق من أول هزيمة في الدوري في خمس مباريات ليتجمد رصيده عند 12 نقطة ويتنازل عن المركز الأول لصالح موناكو بفارق الأهداف المسجلة.

وبدأ مرسيليا بقوة وسجل هدفا في الدقيقة الخامسة عندما حول أكرد الكرة بضربة رأس في المرمى عند القائم البعيد بعد أن أخطأ لوكا شيفالييه حارس سان جيرمان تماما في التعامل مع تمريرة عرضية من ميسون جرينوود.

وضغط سان جيرمان بحثا عن هدف التعادل، لكن جيرونيمو رولي حارس مرمى الفريق المضيف ظل حاسما، وقام بعدة تصديات حاسمة، بما في ذلك تصد رائع لتسديدة أشرف حكيمي، بينما أضاع جونسالو راموس فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة بعد الاستراحة.

ورفع الفوز رصيد مرسيليا، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى تسع نقاط في المركز السادس.