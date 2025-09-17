الخميس 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز مستحق على أتلانتا

منذ ساعتين
شعار نادي باريس سان جيرمان

شعار نادي باريس سان جيرمان

استأنف باريس سان جيرمان مسيرته الناجحة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، وفرض سيطرته في المباراة الأولى للموسم الجديد بفوز مثير 4-صفر على أتلانتا في ملعب بارك دي برينس اليوم الأربعاء.

وافتتح ماركينيوس التسجيل في أول ثلاث دقائق، وتبع ذلك أهداف من خفيتشا كفاراتسخيليا ونونو منديز والبديل جونسالو راموس، في مباراة طبق فيها باريس سان جيرمان الضغط العالي ولعب بسلاسة أصبحت من سمات أسلوب لعبه المميز.

وأهدر برادلي باركولا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن تبين أن ذلك لم يكن أكثر من مجرد ملاحظة على الهامش، إذ أكد فريق المدرب لويس إنريكي مكانته بصفته حامل اللقب بعد فوزه 5-صفر على إنتر ميلان في نهائي الموسم الماضي.

ويواجه بطل الدوري الفرنسي منافسه برشلونة في كامب نو في الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل، فيما يستضيف أتلانتا فريقه كلوب بروج قبلها يوم.

    المصدر :
  • رويترز

