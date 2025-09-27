سان جيرمان يفوز 2-صفر على أوكسير ليعود لطريق الانتصارات

نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان يحتفل بعد انتهاء مباراة ذهاب نصف النهائي أمام أرسنال - ملعب الإمارات، لندن، بريطانيا - 29 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أحرز إيليا زابارني ولوكاس بيرالدو هدفا واحدا لكل منهما ليمنحا باريس سان جيرمان الفوز 2-صفر على أوكسير اليوم السبت، بعد خمسة أيام فقط من تعرض حامل اللقب لأول هزيمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم أمام منافسه أولمبيك مرسيليا.

ورفع سان جيرمان رصيده بهذه النتيجة إلى 15 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن مرسيليا وموناكو وليون وستراسبورج. ويمكن أن يعادل ليون رصيده إذا فاز على ليل غدا الأحد.

وافتتح زابارني التسجيل ف الدقيقة 32 بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى بعد تمريرة عرضية من فيتينا على القائم البعيد، مباشرة بعدما أوقف دونوفان ليون حارس مرمى أوكسير محاولات لي كانج-إن وخفيتشا كفاراتسخيليا للتسجيل.

وبعد نهاية الاستراحة، وضع بيرالدو الكرة بضربة رأس في الشباك من تمريرة سيني مايولو العرضية، مستغلا الفرصة التي سنحت له بعد دقائق قليلة من إهدار برادلي باركولا فرصة انفراده بالحارس ليون.

واعتقد أشرف حكيمي أنه عزز تقدم سان جيرمان بالهدف الثالث، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.