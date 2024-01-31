ساوبر لسباقات فورمولا 1 تضم سائقا احتياطيا من باربادوس

تعاقد فريق ستيك، الممثل لشركة ساوبر في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات والذي كان يحمل اسم ألفا روميو في السابق، اليوم الأربعاء مع زين مالوني من باربادوس، ليكون سائقا احتياطيا بالفريق في بعض سباقات الموسم الجديد.

وسيواصل مالوني (20 عاما) المشاركة في بطولة العالم لسباقات الفئة الثانية للسيارات (فورمولا 2) إلى جانب مشاركته كسائق احتياطي مع ساوبر.

وسيشارك مالوني كسائق احتياطي إلى جانب الفرنسي تيو بورشير حامل لقب فورمولا 2 والذي سينتقل للمشاركة ضمن سلسلة سوبر فورمولا اليابانية ولن يكون متاحا في بعض سباقات فورمولا 1.

وكان قد تم في نوفمبر تشرين الثاني الماضي الإعلان عن ضم مالوني كسائق احتياطي لفريق أندريتي المنافس في سباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية، وذلك في السباقات التي لا تتداخل مع التزاماته في فورمولا 2.

وكان مالوني، المولود في بريدجتاون عاصمة باربادوس، قد توج كسائق صاعد بلقب بطولة فورمولا 4 البريطانية في أول مشاركة له في 2019 وأحرز المركز الثاني في أول مشاركة له في موسم 2022 لسباقات فورمولا 3 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

وصعد مالوني، الناشئ السابق لفريق رد بول، إلى منصة التتويج أربع مرات مع فريق رودين في بطولة فورمولا 2 الموسم الماضي، التي تشكل السلسلة المغذية لسباقات فورمولا 1، وأنهى الموسم في المركز العاشر بالترتيب العام.

وقال مالوني في بيان “اسم ساوبر له صدى في فورمولا 1، حيث أنه يشكل جزءا في الرياضة منذ أكثر من 30 عاما، وقد مهد الطريق أمام عدة سائقين تقدموا ليحققوا نجاحا هائلا.

“سعيد بأن أصبح جزءا من هذه العائلة، وأتطلع إلى العمل سويا هذا الموسم. اقترب من هدفي المتمثل في أن أصبح سائقا في فورمولا 1”.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد بسباق جائزة البحرين الكبرى المقرر في الثاني من مارس آذار المقبل.