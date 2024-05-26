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"ساوثهامبتون" يصعد للدوري الإنكليزي الممتاز على حساب "ليدز يونايتد"

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 26 - مايو - 2024 7:45 مساءً
فريق ساوثهامبتون

فريق ساوثهامبتون

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ضمن ساوثهامبتون العودة للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب 1-صفر على ليدز يونايتد في نهائي ملحق الصعود اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، بعد موسم واحد قضاه في الدرجة الثانية.

وسجل أدام أرمسترونج لاعب ساوثامبتون هدفا في الشوط الأول ليقود فريقه للصعود على حساب ليدز الذي كافح للعودة في النتيجة لكن العارضة حرمت البديل دانييل جيمس من التسجيل في الشوط الثاني.

وبهذا ينضم ساوثامبتون إلى ليستر سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وينافس إبسويتش تاون في دوري الأضواء بعد غياب 22 عاما، بينما عاد ليستر إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد قضاه في الدرجة الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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