سباق إسبانيا للدراجات يختصر مرحلة الفردي ضد الساعة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

قال منظمون، اليوم الأربعاء، إن سباق إسبانيا للدراجات قرر اختصار مرحلة الفردي ضد الساعة غدا الخميس في محاولة لتجنب المزيد من الاضطرابات في السباق بسبب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وكانت المرحلة 18 في مدينة بلد الوليد يبلغ طولها في الأصل 27.2 كيلومتر، لكن المتسابقين سيتنافسون الآن لمسافة تبلغ 12.2 كيلومتر، في حين ستظل بداية ونهاية المرحلة كما هو مخطط لها.

وقال المنظمون في بيان “بهدف ضمان حماية أكبر للمرحلة، قرر منظمو سباق إسبانيا للدراجات، بالتنسيق مع مجلس مدينة بلد الوليد وبعد التشاور مع هيئة المفوضين، أن يتم التنافس في مرحلة الفردي ضد الساعة غدا لمسافة 12.2 كيلومتر”.

وانتهت مرحلتان من السباق، المرحلة 16 أمس الثلاثاء والمرحلة 11، قبل أوانهما بعد أن أمر المنظمون المتسابقين بإنهاء المرحلة قبل الموعد المقرر بسبب المحتجين على المسار.