سباق ميامي يسجل رقمًا قياسيًا في المشاهدات التلفزيونية بالولايات المتحدة

أعلنت شبكة “إي.إس.بي.إن” أن سباق ميامي للجائزة الكبرى لفورمولا 1، الذي أُقيم الأحد الماضي، حقق أعلى معدل مشاهدة لسباقات فورمولا 1 في الولايات المتحدة، حيث بلغ متوسط عدد المشاهدين 3.1 مليون مشاهد على قناة “إيه.بي.سي”، ووصلت الذروة إلى 3.6 مليون مشاهد.

وحقق لاندو نوريس سائق مكلارين فوزه الأول في فورمولا 1 في سادس سباقات هذا الموسم، بينما احتل ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات المركز الثاني وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث.

وفاز فرستابن بأربعة من اخر خمسة سباقات، وحصل على مركز أول المنطلقين ست مرات متتالية، مما أثار مخاوف من أن هيمنته قد تقلل رغبة المشاهدين في متابعة الرياضة بعد موجة الاهتمام التي أثارها المسلسل الوثائقي “درايف تو سرفايف” الذي أنتجته نتفليكس.

وكان الرقم القياسي السابق لمشاهدة سباق لفورمولا 1 على شاشات التلفزيون الأمريكية هو 2.6 مليون مشاهد في سباق جائزة ميامي الكبرى الافتتاحي لعام 2022.