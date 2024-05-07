الثلاثاء 28 شوال 1445 ﻫ - 7 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سباق ميامي يسجل رقمًا قياسيًا في المشاهدات التلفزيونية بالولايات المتحدة

منذ 40 دقيقة
سباقات فورمولا 1 للسيارات

سباقات فورمولا 1 للسيارات

A A A
طباعة المقال

أعلنت شبكة “إي.إس.بي.إن” أن سباق ميامي للجائزة الكبرى لفورمولا 1، الذي أُقيم الأحد الماضي، حقق أعلى معدل مشاهدة لسباقات فورمولا 1 في الولايات المتحدة، حيث بلغ متوسط عدد المشاهدين 3.1 مليون مشاهد على قناة “إيه.بي.سي”، ووصلت الذروة إلى 3.6 مليون مشاهد.

وحقق لاندو نوريس سائق مكلارين فوزه الأول في فورمولا 1 في سادس سباقات هذا الموسم، بينما احتل ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات المركز الثاني وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث.

وفاز فرستابن بأربعة من اخر خمسة سباقات، وحصل على مركز أول المنطلقين ست مرات متتالية، مما أثار مخاوف من أن هيمنته قد تقلل رغبة المشاهدين في متابعة الرياضة بعد موجة الاهتمام التي أثارها المسلسل الوثائقي “درايف تو سرفايف” الذي أنتجته نتفليكس.

وكان الرقم القياسي السابق لمشاهدة سباق لفورمولا 1 على شاشات التلفزيون الأمريكية هو 2.6 مليون مشاهد في سباق جائزة ميامي الكبرى الافتتاحي لعام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الحكمة تقدم "بيروت فيرست" 2 – 1 في نصف نهائي بطولة كرة السلّة
سباق فرنسا للدراجات
ميلان يتغلب على جروفز ويفوز بالمرحلة الرابعة من سباق إيطاليا للدراجات
المدافع البرازيلي تياجو سيلفا
تياغو سيلفا يعود إلى فلومينينسي في الصيف

الأكثر قراءة

عناصر من قوى الأمن
تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
الخسائر تتجاوز الــ600 ألف دولار.. وسيم ضاهر: عدوان إرهابي بامتياز
تعافي انتاج الصين من الذهب
"يشترونه وكأن نهاية العالم غدا".. ماذا يفعل الصينيون بأسعار الذهب في العالم؟