سباليتي: باريلا يقترب من المشاركة في مباراة إيطاليا الافتتاحية ببطولة أوروبا

قال لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا، اليوم الجمعة: “إن لاعب الوسط البارز نيكولو باريلا من المرجح مشاركته في المباراة الافتتاحية لحامل لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 ضد ألبانيا غدا السبت بعد تعافيه من الإصابة”.

وفي رده على سؤال الصحفيين بشأن جاهزية باريلا بعد معاناته من مشكلة عضلية، قال سباليتي إن لاعب الوسط متعدد المهام خاض تدريب أمس الخميس بدون أي مشاكل.

وقال سباليتي “لقد فعل (باريلا) كل شيء بالأمس”، مضيفا أن الفريق من المقرر أن يجري تدريبا خفيفا آخر في وقت لاحق اليوم.

وأضاف “سنرى ما سيحدث اليوم. سنرى كيف يشعر”. موضحا أن الفريق يجب أن يتحلى بالحذر نظرا لمشاكل باريلا الأخيرة.

وقال “لكن منذ الأمس كل شيء يشير إلى أنه سيكون جاهزا للمشاركة”.

وكان باريلا لاعبا بارزا في تشكيلة إنتر ميلان الفائزة بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المنقضي وتشكيلة إيطاليا الفائزة ببطولة أوروبا 2020.

وغاب باريلا عن آخر مباراتين وديتين لإيطاليا بسبب شد عضلي.