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سبالينكا المذهلة تصعد لنهائي أستراليا المفتوحة للتنس

منذ 3 دقائق
أرينا سبالينكا

أرينا سبالينكا

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قطعت أرينا سبالينكا خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تغلبها على الأمريكية كوكو جوف المصنفة الرابعة 7-6 و6-4 في مباراة مثيرة الخميس لتبلغ المباراة النهائية التي ستواجه فيها الفائزة من لقاء قبل النهائي الثاني بين تشينغ قينوين وديانا ياستريمسكا المتأهلة من التصفيات.

وفي إعادة لنهائي أمريكا المفتوحة في سبتمبر أيلول الماضي بدأت اللاعبتان المباراة بصورة متباينة إذ أطلقت سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء ضربة إرسال ساحقة واستغلت ضرباتها الأمامية في الحفاظ على إرسالها قبل أن تستغل خطأين مزدوجين من جوف لتكسر إرسالها.

وردت جوف على الفور وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال لكن إرسال بطلة أمريكا المفتوحة (19 عاما) تراجع ما سمح لسبالينكا بتهدئة نفسها بعد تأخرها 6-5 لتحسم المجموعة الأولى.

ومضت المجموعة الثانية سجالا لتتعادل اللاعبتان 4-4 بينما تغلبت قوة سبالينكا (25 عاما) على سرعة جوف وتقدمت حاملة اللقب المصنفة الثانية على منافستها بفضل كسر حاسم للإرسال عندما أرسلت اللاعبة الأمريكية الشابة كرة إلى خارج الملعب قبل أن تحسم سبالينكا الفوز بإرسالين ساحقين.

    المصدر :
  • رويترز

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