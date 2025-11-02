سبالينكا تبدأ مشوارها في البطولة الختامية بفوز ساحق على باوليني

استهلت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا مشوارها في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بفوز ساحق 6-3 و6-1 على الإيطالية جاسمين باوليني اليوم الأحد، لتحقق انتصارها الخامس على التوالي أمام المصنفة الثامنة عالميا.

ولعبت بطلة أمريكا المفتوحة 11 ضربة إرسال ساحقة، وأحبطت باوليني بضربات قوية بالقرب من خطوط الملعب وتزايد إرهاق اللاعبة الإيطالية مع تقدم المباراة.

وحققت سبالينكا بذلك الفوز في 60 مباراة هذا العام.

وكسرت سبالينكا الفائزة بأربع بطولات كبرى إرسال منافستها لأول مرة بضربة خلفية مميزة لتتقدم 2-صفر.

وأزعجت باوليني المصنفة الأولى عالميا بضربات منخفضة في المنتصف، لترد سبالينكا عليها بضربات أمامية غريبة ارتطمت مرتين في الشبكة، لتحصل اللاعبة الإيطالية على كسر حاسم لتقلص الفارق مع اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء إلى 4-3.

لكن سبالينكا التي احتلت المركز الثاني بالبطولة الختامية في عام 2022، كسرت إرسال منافستها مرة أخرى لتتقدم 5-3، قبل أن تطلق أربع ضربات إرسال ساحقة في الشوط التالي لتحافظ على إرسالها وتنهي المجموعة الافتتاحية بنتيجة 6-3.

وفازت سبالينكا بالأشواط الأربعة التالية لتتقدم 4-صفر في المجموعة الثانية، ولم تتمكن باوليني التي بلغت نهائيين في البطولات الأربع الكبرى، من العودة.

وتواجه حاملة اللقب الأمريكية كوكو جوف مواطنتها جيسيكا بيجولا في المباراة الثانية بنفس المجموعة في وقت لاحق من اليوم.

وستتنافس جميع اللاعبات الأربع في المجموعة مع بعضهن البعض بنظام دوري من دور واحد، وستتأهل أفضل لاعبتين إلى قبل النهائي.