سبالينكا تتأهل لقبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

لم تواجه أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا صعوبة في التغلب 6-2 و6-4 على اللاتفية إيلينا أوستابنكو لتتأهل إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء 15أيار/مايو 2024.

وكان جانب كبير من جماهير الملعب الرئيسي يشجع سبالينكا التي لم يسبق لها الفوز باللقب وتلقت تحية كبيرة بعد فوزها بالمباراة التي استغرقت أكثر من ساعة بقليل.

وقالت سبالينكا “بهذه الأجواء الرائعة، هذا الدعم الكبير، أنا متحمسة جدا هنا.

“أحلم بالفوز بهذه البطولة بسبب هذه المشاعر التي تصلني منكم يا رفاق وآمل أن أرد بالمثل، أحبك يا روما”.

وتمكنت أوستابنكو من انقاذ نقطتين للكسر في الشوط الافتتاحي، لكن لاعبة روسيا البيضاء كسرت إرسال منافستها في الفرصتين التاليتين لتتقدم 4-1، لتمضي في طريقها لحسم المجموعة الأولى.

واحتاجت سبالينكا كسر إرسال أوستابنكو مرة واحدة في المجموعة الثانية للفوز بالمباراة ولم تتمكن اللاعبة اللاتفية، المصنفة التاسعة في البطولة، من الحصول على فرصة كسر إرسال منافستها طوال المباراة.

وتنتظر سبالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، الفائزة من مباراة دور الثمانية الأخرى التي تجمع مواطنتها فيكتوريا أزارينكا المصنفة 24 في البطولة والأمريكية دانييل كولينز المصنفة 13 في البطولة.