الأربعاء 7 ذو القعدة 1445 ﻫ - 15 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سبالينكا تتأهل لقبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

منذ ساعة واحدة
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

لم تواجه أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا صعوبة في التغلب 6-2 و6-4 على اللاتفية إيلينا أوستابنكو لتتأهل إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء 15أيار/مايو 2024.

وكان جانب كبير من جماهير الملعب الرئيسي يشجع سبالينكا التي لم يسبق لها الفوز باللقب وتلقت تحية كبيرة بعد فوزها بالمباراة التي استغرقت أكثر من ساعة بقليل.

وقالت سبالينكا “بهذه الأجواء الرائعة، هذا الدعم الكبير، أنا متحمسة جدا هنا.

“أحلم بالفوز بهذه البطولة بسبب هذه المشاعر التي تصلني منكم يا رفاق وآمل أن أرد بالمثل، أحبك يا روما”.

وتمكنت أوستابنكو من انقاذ نقطتين للكسر في الشوط الافتتاحي، لكن لاعبة روسيا البيضاء كسرت إرسال منافستها في الفرصتين التاليتين لتتقدم 4-1، لتمضي في طريقها لحسم المجموعة الأولى.

واحتاجت سبالينكا كسر إرسال أوستابنكو مرة واحدة في المجموعة الثانية للفوز بالمباراة ولم تتمكن اللاعبة اللاتفية، المصنفة التاسعة في البطولة، من الحصول على فرصة كسر إرسال منافستها طوال المباراة.

وتنتظر سبالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، الفائزة من مباراة دور الثمانية الأخرى التي تجمع مواطنتها فيكتوريا أزارينكا المصنفة 24 في البطولة والأمريكية دانييل كولينز المصنفة 13 في البطولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كأس آسيا للسيدات
أستراليا وأوزبكستان تستضيفان النسختين القادمتين من كأس آسيا للسيدات
رياضة التايكوندو (تعبيرية)
لاعبة تايكوندو إيرانية تسعى لنيل ذهبية مع بلغاريا بعد فرارها من بلادها
فورمولا 1
ألبون يوقع عقداً جديداً مع وليامز في فورمولا 1 للفترة القادمة

الأكثر قراءة

وزارة الشؤون الاجتماعية
خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!